Rothschild & Co AM entre au capital d’Iznes

La société de gestion française Rothschild & Co Asset Management a officialisé, ce jeudi, la prise d’une participation minoritaire au capital d’Iznes, plateforme numérique de distribution de parts de fonds basée sur la blockchain. Ni le niveau de la participation ni le montant déboursé pour l’acquérir par le gestionnaire n’ont été divulgués. Le référencement de la gamme des fonds de Rothschild & Co AM Europe sur Iznes a déjà débuté, précise un communiqué. D’autres sociétés de gestion figurent au capital d’Iznes, dont ses fondatrices (OFI Invest AM, Groupama AM, La Banque Postale AM, Arkéa IS et La Financière de l’Echiquier) et Candriam mais aussi les assureurs Generali et Apicil.

