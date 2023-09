ReVersal importe Northern Trust AM en Italie

ReVersal SIM a signé un accord commercial de distribution exclusive avec Northern Trust Asset Management.

ReVersal SIM est une société fondée à Milan par un groupe de professionnels du secteur. Elle est présidée par Giuseppe Vegas, l’ancien président du régulateur italien Consob. Son actionnaire de référence est le groupe Txt e-solutions, coté à la Bourse de Milan.

Reversal SIM, qui a été autorisé à exercer des activités de conseil et de placement, propose un modèle innovant pour la gestion des grands patrimoines. Elle se veut une alternative aux banques et aux conseillers financiers.

Les clients de ReVersal SIM profiteront de l’expérience de Northern Trust AM via un accès exclusif à la recherche, aux portefeuilles modèles et aux fonds de Northern Trust.