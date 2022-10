Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’indice de confiance des consommateurs est tombé à 29,9 points en octobre au Japon, après 30,8 un mois plus tôt. Il s’agit du chiffre le plus bas depuis août 2020, dans un contexte de flambée des prix et de mauvaises nouvelles sur le potentiel de la croissance mondiale....