Bruxelles fait une étonnante proposition pour «reconsolider» les données de marchés

L’Union des marchés de capitaux (UMC), un concept de dirigeants politiques sous l’influence des lobbies ? L’étonnante proposition de «consolidated tape» (CT) de la Commission européenne (CE) comme solution à la «guerre» des données de marché entre Bourses et banques/brokers nourrit la question. La réglementation MIF 1, voulue par les banques représentées par l’Association des marchés financiers en Europe (AFME) pour mettre fin aux monopoles privés en place, avait instauré en 2007 une concurrence entre les Bourses sur les actions. Les banques/brokers avaient saisi l’opportunité de cette fragmentation pour recréer le «pont» entre les marchés via diverses solutions technologiques (HFT, dark-pools). Mais elles ont pour cela besoin des données, que les Bourses historiques (MR), pour compenser leur perte de parts de marché au bénéfice de plateformes alternatives (MTF), se sont mises à vendre de plus en plus cher, aux dépens des investisseurs et des émetteurs.

«Vue d’ensemble»

Pour permettre à l’investisseur final d’évaluer la «best execution» promise par ses intermédiaires et la liquidité du marché, MIF 2 avait tenté d’y remédier en 2018 en imposant que MR et MTF - ou un intermédiaire agréé (APA) pour les opérations de gré à gré (OTC) - publient gratuitement, 15 mn après l’exécution, les données sur les transactions auprès des brokers, des fournisseurs de données, et d’éventuels fournisseurs de «bases de données consolidées» (CTP). Le législateur comptait sur l’émergence de CTP privées, qui s’est révélée impossible faute de modèles rentables pour collecter les données à la marge - des données que les grands fournisseurs ne collectent pas ou vendent très cher. Le sujet est revenu au centre de la révision de MIF 2, et de l'UMC.

Sollicité par la CE, le cabinet Market Structure Partners (MSP) avait proposé en 2020 la création d’une base publique (comme prévu par MIF 2), gérée par un CTP privé, sans but lucratif, exclusif et permanent, agréé pour établir et appliquer des normes de fonctionnement et d’harmonisation des données. Les 450 plateformes ou APA auraient été obligatoirement membres-payeurs, pour en financer la technologie et le fonctionnement, et membres-contributeurs, pour lui envoyer leurs données en temps réel, avec un mécanisme de partage des revenus issus de la vente avant les 15 mn. La Fédération européenne des bourses (FESE) traditionnelles avait aussitôt dénoncé une mauvaise compréhension des enjeux pour garantir une structure de marché «transparente» et «compétitive» ainsi que le problème persistant de la normalisation des données (flagging) - notamment fournies par les opérateurs OTC.

Jeudi, la CE a proposé de créer, pour chaque catégorie de titres (actions, ETF, obligations, dérivés), une CT vouée à publier «en temps quasi réel» les données sur l’ensemble des transactions européennes. Plateformes et APA seront obligés de transmettre les données à quatre CTP privés, à but lucratif, sélectionnés pour cinq ans par l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma), et chargés de rendre ces données publiques dans la foulée à un «coût raisonnable» dans des «formats standardisés comparables». Les petites sociétés de gestion ou petits fonds de pension qui n’avaient pas les moyens de se connecter aux 450 plateformes pour une «vue d’ensemble» gratuite après 15 mn afin de contrôler la «best execution», seront satisfaits de trouver cette information pour un coût raisonnable auprès des quatre CTP, et sans attendre 15 mn pour pouvoir redistribuer leurs ordres plus vite vers des plateformes avec plus de liquidité.

Problèmes

Puisque les MR comme Euronext ou Deutsche Börse vendaient leurs données de plus en plus cher, et sous prétexte que les petits MR rendent un service d’intérêt général au financement des petites économies européennes en organisant les cotations primaires (pas gratuitement pourtant !), la CE a décidé d’un système compensatoire de partage des revenus générés par ces données post-trade, mais d’en exclure les MTF, actifs sur le secondaire. «Cette proposition est hautement discriminatoire à l’égard des MTF paneuropéens : la base consolidée doit traiter équitablement tous les contributeurs de données, sous peine de pénaliser les investisseurs», a dénoncé Cboe Europe, qui opère depuis Amsterdam une plateforme transparente importante (21% des actions européennes).

En outre, le choix de CTP privés à but lucratif mais avec une maîtrise des coûts et des partages de revenus «risque encore de rester très peu attractif pour les petites sociétés de technologie indépendantes, peut-être même pour les grands fournisseurs de données en place. Nous pensons aussi que le CTP ne peut être réalisé sans une couche organisationnelle entre l’Esma et le fournisseur de technologie, or cette proposition se fie encore trop au fournisseur pour résoudre tous les problèmes d'administration et de surveillance», regrette Niki Beattie, directrice générale de MSP. Elle estime aussi «très injuste de ne pas récompenser les MTF, qui ont été à la pointe de l’innovation sur les marchés, et de donner plus aux petites Bourses, ce qui les rend également, en fin de compte avec cette source de revenus garantie, plus vulnérables au rachat par les grandes Bourses».

Alors que certains ont parlé d’une «rançon» versée aux Bourses traditionnelles, les banques ont évoqué «un pas en avant important» pour les marchés européens : la CE aura donc réussi ce tour de force de rapprocher les deux camps, en divisant les MTF dont elle avait voulu l’émergence en 2007, avec le risque potentiel de recréer les petits monopoles nationaux qu’elle dénonçait avant MIF 1…

En revanche, AFME et Cboe se rejoignent en regrettant que les déclarations aux CTP ne portent pas, au moins pendant cinq ans, sur les données pre-trade dans les carnets d’ordres, dont les plateformes vendent aussi une partie. Des opérateurs comme Cboe s’attendraient à ce que l’inclusion de telles données augmente le nombre de clients prêts à consommer les données de CTP paneuropéennes pour capter une meilleure liquidité et pour des raisons de coût.