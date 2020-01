Le FMI revoit légèrement ses prévisions de croissance

Le Fonds monétaire international (FMI) a réduit sa prévision de croissance mondiale d’un dixième de point pour cette année et pour 2019, à 3,3% et 2,9% respectivement. Il voit dans l’apaisement partiel des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis un signe favorable pour le commerce mondial. L’institution de Washington a revu en baisse de 0,2 point sa prévision de croissance pour les Etats-Unis à 2% et celle pour la zone euro de 0,1 point à 1,3%. Elle a, en revanche, revu en hausse de 0,2 point celle pour la Chine à 6%. La baisse des prévisions est plus marquée dans certains pays émergents, telle l'Inde, à 5,8% de croissance cette année.