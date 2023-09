Quaero boucle le dernier closing de son fonds dédié à l’enseignement

Alors que le marché de l’immobilier est grippé, les investisseurs institutionnels doivent chercher les moyens de déployer leurs capitaux dans des marchés plus alternatifs. Une fenêtre de tir dont s’est saisi Quaero Capital. Le gestionnaire indique avoir bouclé le dernier closing de son fonds français exclusivement dédié à l’immobilier lié à l’enseignement et à la formation professionnelle, l’OPPCI Educatio. Le dernier tour de table conclu fin juin a permis d’accueillir de nouveaux institutionnels français, ce qui porte à 14 le nombre total d’investisseurs. De format «club deal», l’OPPCI pourra déployer un portefeuille de près de 200 millions d’euros d’actifs.

Sous-segment du marché immobilier tertiaire, le secteur de l’éducation est soutenu par l’augmentation du nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur, en hausse depuis 30 ans, par le dynamisme de la formation professionnelle et par la progression du nombre d’étudiants étrangers en France.

Labellisé ISR, le fonds investit selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tels que l’efficacité énergétique des bâtiments et la mixité sociale. À ce jour, l’équipe de gestion a déjà réalisé neuf investissements parmi lesquels les locaux historiques du Cours Florent (Groupe Galileo Global Education) à Paris, le campus de l’ECV (Groupe AD Education) à Bordeaux, ou encore les locaux de l’EFAP (Groupe EDH) près du Trocadéro à Paris. Ces opérations représentent un montant cumulé de 106 millions d’euros, soit un peu plus de 50 % de l’objectif de déploiement du véhicule.