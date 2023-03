Pictet AM dévoile une stratégie sur l'économie régénérative

Pictet Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe suisse Pictet, a annoncé, ce mercredi, le lancement du fonds Pictet-ReGeneration. Ce produit investi en actions internationales se concentre sur les entreprises contribuant à la transition vers l'économie régénérative, indique un communiqué. A savoir les sociétés impliquées dans la régénération des écosystèmes et la création de sociétés plus résistantes. Le fonds est géré par GabrielMicheli, assisté de la géranteClaireChamberlin et du gérant et économiste spécialiste des questions environnementales,ViktorasKulionis. Pictet AM précise que son fonds, classé Article 9 au sens du règlement SFDR, cible les sociétés soutenant une consommation moindre et plus durable des ressources naturelles. «Cette stratégie allouera également du capital aux entreprises dont les produits et services offrent une plus grande inclusion sociale et économique, et ce afin de donner à plus de personnes les moyens nécessaires pour faciliter la transition vers une économie régénérative», souligne la société de gestion dans son communiqué.