Pictet Alternative Advisors lève 362 millions de dollars pour un fonds immobilier non coté

Pictet Alternative Advisors (PAA), société du groupe Pictet spécialisée dans les investissements alternatifs, a annoncé la clôture de son deuxième fonds phare de co-investissements immobiliers à 362 millions de dollars, soit plus que son objectif initial de 300 millions de dollars.

Le fonds Monte Rosa Properties II, tout comme son prédécesseur, investit au niveau mondial, sur le marché immobilier non coté avec une approche thématique. Il doit comprendre 15 à 20 co-investissements, avec la possibilité d’ajouter des transactions secondaires. Il s’attachera à générer du rendement en privilégiant principalement l’appréciation du capital et la création de valeur (profil opportuniste/axé sur la valeur ajoutée), avec une contribution mineure de la composante revenu.

Monte Rosa Properties II cherche à bénéficier des tendances macroéconomiques qui transforment les marchés immobiliers, en profitant du potentiel de hausse de secteurs de niche et ciblés. Ainsi, le portefeuille se concentrera particulièrement sur les secteurs soutenus par les besoins des consommateurs, tels que la logistique, les centres de données et l’immobilier résidentiel, la transition vers un marché immobilier plus durable et la modernisation des bâtiments, comme l’immobilier de bureau, ainsi que les opportunités offertes par les bouleversements du marché et les défaillances dans le contexte macroéconomique actuel.

Lancé en septembre 2021, le fonds est géré par l’équipe Real Estate Multi Manager, dirigée par Laurent Gabert, qui possède 23 ans d’expérience dans l’investissement immobilier et le private equity. Le fonds a déjà engagé 82 millions de dollars dans six transactions différentes, aux côtés d’autres gérants immobiliers.

Les deux millésimes Monte Rosa Properties ont levé un montant total de 618 millions de dollars jusqu’à présent, le premier fonds ayant clôturé à 256 millions en 2018.