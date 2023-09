Newgame a demandé à détenir entre 20 % et 30 % de GAM

Le groupe d’investisseurs composé de Newgame et Bruellan a fait une demande officielle pour être autorisé à détenir entre 20 % et 30 % de GAM, annonce-t-il dans un communiqué daté du 18 septembre. Actuellement, le groupement détient environ 9,6 % de la société de gestion suisse. Il a lancé une offre partielle qui porte sur un maximum de 28 millions d’actions GAM, représentant environ 17,5% du capital et des droits de vote de la société.

Le groupe d’investisseurs, qui comprend notamment Xavier Niel, a fait sa demande aux régulateurs suisse (Finma), britannique (Financial Conduct Authority), luxembourgeois (CSSF), et aux banques centrales italienne et irlandaise.

Newgame a pris en main le destin de GAM depuis l’échec fin août de l’offre de rachat de Liontrust. Le groupe d’investisseurs lui a octroyé un financement de 20 millions de francs suisses, en échange d’un renouvellement du conseil d’administration de la société de gestion zurichoise.

Le prochain épisode du feuilleton est programme au 27 septembre, date de l’assemblée générale extraordinaire de GAM.