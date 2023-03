Neuberger Berman lance son premier fonds retail en Chine

La société de gestion américaine Neuberger Berman vient de lancer son premier fonds à destination des investisseurs particuliers chinois, relaye Reuters. Il s’agit d’une stratégie obligataire, qui investira principalement dans des titres souverains, bancaires et d’entreprises en Chine. Dénommé One Year Fixed Income Securities Investment, le fonds a levé 4 milliards de renminbis (540 millions d’euros) en trois semaines. Il est géré par Peter Ru et Ping Zhou.

Il est logé dans la filiale Neuberger Berman Fund Management, qu’il détient totalement.