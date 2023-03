Natixis IM renforce ses liens avec BBH au détriment de Caceis

C’est une partie stratégique qui se joue dans les coulisses des banques et des sociétés de gestion, mais qui n’en a pas moins son importance. Natixis Investment Managers, la filiale de gestion du groupe BPCE, a réalisé en toute discrétion un appel d’offres géant dans le courant de 2022 sur les prestations de conservation/dépositaire de l’ensemble de ses fonds au niveau mondial, indiquent plusieurs sources. Tous fonds et mandats confondus, Natixis IM gérait plus de 1.000 milliards d’euros fin 2022.

C’est la première fois que Natixis remettait si massivement en cause une prestation jusqu’ici réalisée largement par son ancien partenaire capitalistique et historique Caceis. Caceis est né du rassemblement des activités titres du Crédit Agricole SA et des Caisses d’Epargne en 2005 puis de Natixis lorsque le groupe BPCE s’est formé en 2009. Après une longue période de réflexion, durant laquelle des offres de BNP Paribas et State Street auraient aussi été sur la table, Natixis IM a choisi de conserver Caceis pour l’administration de ses FCP et Sicav françaises mais aurait modifié certaines attributions revenant à Caceis à l’international, indiquent plusieurs sources concordantes.

Ainsi, selon ces sources, Caceis a perdu plus particulièrement la conservation/déposition de l’ensemble des Sicav luxembourgeoises du groupe Natixis, y compris celles des affiliés américains, a appris L’Agefi. Concernant les affiliés européens, la bascule concerne les Sicav luxembourgeoises des affiliés Mirova et d’Ostrum, Mirova Funds et Natixis AM Funds (on trouve dans cette dernière des fonds d’Ostrum mais aussi de Seeyond et H2O). C’est le groupe Brown Brothers Harriman (BBH) qui aurait remporté l’essentiel du nouveau contrat. Le groupe américain travaillait déjà pour Natixis IM et ses affiliés mais sur une partie nettement moins importante.

Difficile d’avoir le périmètre exact des encours concernés, aucune des sociétés interrogées n’ayant souhaité faire de commentaires ou répondre à nos questions.

Effort sur les prix

D’après une source proche des négociations, « Natixis IM souhaitait un prestataire qui lui permette plus particulièrement de répondre aux attentes de ses clients asiatiques. Le groupe voulait aussi en profiter pour revoir les prix à la baisse. Caceis a accepté de réviser ses marges pour gagner l’essentiel du contrat sur les fonds français. C'était très important car Natixis IM est son deuxième plus gros client après Amundi (filiale de gestion du Crédit Agricole, ndlr) ». Selon cette même source, BBH a été privilégié pour les prestations internationales car Caceis est comparativement très peu présent en Asie.

Certains observateurs font aussi le lien avec le fait que Caceis n’a pas hésité fin 2022 à entrer en négociations pour racheter les activités européennes d’asset servicing mises en vente par RBC Investor Services et surtout son centre associé situé en Malaisie qui emploierait près de 1.500 personnes. « Il a fait une offre alors même qu’il sortait d’un plan de ‘transformation’. L’annonce de l’opération avec RBC a surpris plus d’une personne en interne car le groupe a conduit en 2021 un plan de suppression de 250 postes en France. Or, racheter ces activités de RBC Investors ramène près de 2.400 nouveaux salariés au niveau mondial », commente un observateur proche. En France, il s’agirait d’environ 150 personnes de plus qui pourraient rejoindre à terme le nouveau siège de Caceis, désormais basé sur le campus Evergreen du Crédit Agricole à Montrouge. « Il y a aussi des risques de gros doublons au Luxembourg où chaque groupe a plus de 800 personnes », ajoute la source. Le métier titres est toutefois sous la pression de l’atteinte d’une taille critique en permanence relevée en raison de l’augmentation des coûts.

La gestion post-rapprochement ne sera pas menée par le directeur général actuel Jean-François Abadie qui a « fait valoir ses droits à la retraite », selon un communiqué de Caceis publié le mois dernier.