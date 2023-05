MSCI trouve son directeur mondial de la recherche chez Schroders

MSCI a annoncé la nomination d’Ashley Lester en tant que directeur mondial de la recherche. Il deviendra également membre du comité exécutif. Basé à Londres, il sera rattaché à Baer Pettit, président. Il sera chargé du développement de la recherche à travers des gammes de produits et des segments clients comprenant des gérants d’actifs, des investisseurs institutionnels, des banques, des entreprises, des hedge funds, des assureurs et des gérants de fortune.

Ashley Lester arrive de Schroders, où il était directeur des investissements systématiques à partir de 2018. Il est entré au sein de la société de gestion britannique en 2015 en tant que directeur mondial de la recherche multi-actifs. Auparavant, il a travaillé chez MSCI entre 2013 et 2015 comme managing director et directeur de la recherche obligataire et des multi-actifs. Il a également été managing director et directeur de la recherche de risque du marché chez Morgan Stanley de 2007 à 2013. Avant d’entrer dans le monde de la gestion d’actifs, il a occupé le poste de professeur assistant d’économie à Brown University de 2005 à 2007. Il a commencé sa carrière en 1998 comme économiste au sein de la Reserve Bank of Australia.