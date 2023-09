Moneyfarm lance un portefeuille de fonds monétaires

Adrien Paredes-Vanheule

Un fonds actions indiennes investissant dans les sociétés cotées en Inde détenues par des familles ou des entrepreneurs a reçu, fin août, le feu vert de l’Autorité des marchés financiers pour commercialisation auprès des investisseurs français, a appris L’Agefi. Il s’agit du fonds Ask Indian Entrepreneur, dont la version Ucits est domiciliée en Irlande. Il a été créé en 2010 et est géré par la société de gestion indienne Ask Investment Managers.