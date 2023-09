Mercer Italie obtient un agrément pour offrir des services d’investissement

Mercer Italie vient d’obtenir l’agrément du régulateur italien Consob pour exercer des services d’investissement, une activité qui sera logée au sein de Mercer Italia SIM. « Nous voulons contribuer à créer de la valeur pour le pays grâce à une présence bien ancrée et structurée dans le domaine du conseil en investissement, et nous avons décidé de le faire en obtenant une licence pour notre activité au niveau local afin de mieux servir les fonds de pension, les caisses de prévoyance, les fondations, les compagnies d’assurance, les institutions bancaires et les family offices », a déclaré Marco Valerio Morelli, président exécutif de Mercer Italia SIM. La nouvelle société est installée à Rome.