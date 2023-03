Londres et Bruxelles finalisent de périlleuses négociations sur le protocole nord-irlandais

Près de sept ans après la victoire surprise du «Leave» lors du référendum de juin 2016, les modalités du Brexit restent un sujet au centre des relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE). Ces derniers jours, Londres et Bruxelles ont fait état de « très bons progrès » dans la renégociation du « protocole nord-irlandais », conclu en octobre 2019 entre la Commission européenne et le gouvernement de Boris Johnson. Honni par les unionistes nord-irlandais - partisans de l’appartenance au Royaume-Uni -, et très partiellement appliqué par la partie britannique, cet accord a depuis lors été au cœur des rapports tumultueux entre les deux blocs. La conclusion des pourparlers était annoncée comme imminente par la presse des deux rives de la Manche vendredi dernier, mais tarde désormais à se confirmer. Elle consacrerait le réchauffement des relations constaté depuis l’arrivée aux affaires du conservateur Rishi Sunak en octobre 2022. Pour le Premier ministre britannique, ces négociations comportent aussi leur lot de risques.

Les discussions ont pour objectif d’alléger les procédures administratives et les contrôles douaniers prévus par le protocole pour les biens transitant entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. La province britannique a été maintenue dans le marché unique européen, aux termes de ce protocole, afin d’empêcher le retour d’une frontière physique avec la République d’Irlande - toujours membre de l’Union européenne (UE). Ce qui aurait menacé l’accord de paix de 1998, dit « du Vendredi Saint ». D’où la nécessité de contrôles sanitaire et phytosanitaire, imposés par l’UE au nom de l’intégrité de son marché commun, mais jugés excessifs par Londres, et plus encore par les unionistes nord-irlandais du DUP (pour Democratic Unionist Party).

Les épisodes de tensions se sont multipliés ces derniers mois sur le sujet. Le dernier en date : en juin dernier, la présentation par le gouvernement britannique d’un projet de loi remettant en cause le statut post-Brexit de l’Irlande du Nord - projet depuis mis en pause - avait suscité l’ire des Européens. La riposte n’avait pas tardé : la Commission européenne avait lancé plusieurs procédures d’infraction contre Londres. La situation était alors susceptible de dégénérer en guerre commerciale.

Désormais, les négociations en cours, au ton plus apaisé, peuvent faire espérer l’avènement d’une relation durablement plus constructive. « Sous Boris Johnson puis avec Liz Truss - d’abord en tant que ministre des Affaires étrangères puis six semaines en tant que Première ministre - la réthorique consistait systématiquement à attaquer les Européens. Avec Rishi Sunak le ton a changé. Il est largement plus pragmatique », estime Iain Begg, professeur à la London School of Economics (LSE). « Son objectif est de négocier avec l’UE pour faire fonctionner le Brexit le mieux possible ». Et il n’est pas interdit d’espérer que cela aboutisse sur « un agenda plus positif » entre Londres et Bruxelles, « à deux ans de la révision de l’accord de Commerce et de Coopération », rappelle ce spécialiste de la politique économique européenne. Les 1.200 pages de cet accord conclu en décembre 2020 régissent la relation économique entre les deux blocs, les Services financiers exceptés.

Le chercheur ne se fait néanmoins pas d’illusion : les négociations en cours, et, derrière celles-ci, la ligne de Rishi Sunak, restent à ce stade très fragiles. Tenues secrètes, les discussions ont toutefois l’air de s’orienter vers un système distinguant les biens en provenance de Grande-Bretagne voués à rester en Irlande du Nord de ceux destinées à l’exportation vers l’UE. Les premiers emprunteraient une « voie verte » les exemptant de déclarations, quand les seconds suivraient une «voie rouge» où ils feraient l’objet de contrôles douaniers. Cette solution impliquerait des concessions majeures de la part de l’UE, qui excluait entièrement la mise en place d’un tel mécanisme y a encore quelques mois. L’accord qui serait à portée de main, contenterait-il pour autant le camp unioniste ? La réponse à cette question est cruciale, car de l’accueil du DUP dépendra en grande partie la réaction des députés conservateurs britanniques. Et, in fine, la survie politique de Rishi Sunak. L’aspect le plus délicat à leur «vendre» concernera sans doute le futur rôle de la Cour de justice de l’UE (CJUE) dans la supervision de l’application du protocole. Les unionistes et les plus fervents «Brexiters» aimeraient s’en débarrasser.

Mais les concessions devraient ici être beaucoup plus limitées. Les Européens continuent à refuser qu’une juridiction autre qu’européenne puisse légiférer au sujet du marché unique de l’UE. «Pour les unionistes, le fait que la CJUE puisse trancher sur des affaires en Irlande du Nord nie leur appartenance au Royaume-Uni. Il pourrait être question d’impliquer la cour de justice d’Irlande du Nord, en l’autorisant à faire appel à la CJUE, ce qui pourrait être un début solution», explique Iain Begg. Sans toutefois afficher un grand optimisme. La question nord-irlandaise n’a rien d’une balade.