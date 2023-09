Lombard Odier nomme associé-gérant un spécialiste de la gestion d’actifs

Le Groupe Lombard Odier a nommé Alexandre Meyer en qualité d’associé-gérant à compter du 1er janvier 2024. Il remplace Annika Falkengren, qui se retire de ses fonctions d’associée-gérante à compter du 31 décembre 2023. Elle avait rejoint le groupe en 2017 en provenance de la banque suédoise SEB qu’elle dirigeait.

« Au cours de ses 25 années de carrière au sein du Groupe, Alexandre Meyer a joué un rôle essentiel dans le succès de Lombard Odier Investment Managers, l’unité de gestion d’actifs du Groupe », indique un communiqué.

Alexandre Meyer travaille pour le Groupe Lombard Odier depuis 1998 dans différentes fonctions, selon son profil Linked-In. Il est spécialisé dans la gestion d’actifs et les fonds de placement. Il est actuellement chief operating officer et general counsel de Lombard Odier Investment Managers (LOIM). Dans ses fonctions actuelles, Alexandre Meyer est responsable de l’informatique, des opérations, de l’administration des fonds, du négoce, des affaires juridiques, de la conformité, du service à la clientèle et du reporting. Il dirige une équipe d’environ 100 employés répartis sur 6 sites différents et siège au comité exécutif de LOIM. Il est également président de la société de gestion basée au Luxembourg, qui supervise la gestion et l’administration quotidiennes de tous les fonds d’investissement traditionnels et alternatifs parrainés par le groupe Lombard Odier.