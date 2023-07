Liontrust va lancer un fonds durable sur les actions américaines

La société de gestion britannique Liontrust, qui cherche à acquérir GAM, va lancer courant juillet un fonds durable sur les actions américaines qui sera article 9. Le Liontrust GF Sustainable Future (SF) US Growth Fund sera géré par Crhis Foster, Simon Clements et Peter Michaelis. Cette équipe a plus de 20 ans d’expérience dans l’investissement en actions américaine par le biais de sa stratégie SF Global Growth.

Le nouveau fonds, qui correspond à une demande des investisseurs, sera investi dans 30 à 50 entreprises de capitalisation moyenne (moins de 50 milliards de dollars). Le portefeuille modèle se compose actuellement de 44 entreprises, dont 16 sont de nouvelles idées de l’équipe.

« Les États-Unis accueillent certaines des entreprises les plus innovantes au monde. Les questions de développement durable y accusent un retard considérable par rapport à l’Europe et au Royaume-Uni et les possibilités de croissance à long terme sont très fortes », commente Chris Foster, qui estime aussi que la réglementation dans ce domaine devrait se durcir.

Depuis 2001, les gérants de Liontrust s’intéressent à trois grandes tendances : une meilleure efficacité des ressources (plus propre), une meilleure santé (plus saine) et une plus grande sécurité et résilience (plus résistante) - et 20 thèmes à l’intérieur de ces tendances. Ils identifient les entreprises bien gérées dont les produits et les activités bénéficient de ces changements transformateurs et qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.