L’investissement durable a de beaux jours devant lui

Fabiana Fedeli, directrice des investissements actions, multi-asset et durabilité, M&G

L’avenir s’annonce radieux pour l’investissement durable, à tel point que, dans cinq ans, nous ne ferons plus de distinction entre les produits durables et les non durables. Intégrer des critères de durabilité dans la manière dont nous investissons deviendra tout simplement monnaie courante. Mais beaucoup reste à faire.

Du point de vue de la durabilité, les deux dernières années se sont révélées difficiles. La pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif sur des domaines de développement tels que la santé, l’éducation et la lutte contre la pauvreté. Plus récemment, la crise énergétique et l’intensification de la crise du coût de la vie ont, elles aussi, conduit à des coups de canif dans des engagements durables. Par exemple, la flambée des prix du gaz après l’invasion de l’Ukraine par la Russie s’est traduite par une augmentation de la demande de charbon cette année en Europe.

Bien qu’il s’agisse probablement d’un phénomène temporaire, il représente néanmoins une entorse à l’ambition mondiale à plus long terme d’éliminer progressivement toute utilisation du charbon. Compte tenu des perturbations du marché de l’énergie causées par la guerre en Ukraine, de nombreux investissements alignés sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, ou liés à l’écosystème bas carbone, ont sous-performé, cette année, en comparaison de leurs pendants à forte intensité carbone.

La guerre en Ukraine a également mis en évidence la nécessité d’améliorer la sécurité énergétique et de diversifier les sources d’énergie, propulsant ainsi les énergies renouvelables sur le devant de la scène. Des initiatives gouvernementales telles que REPowerEU en Europe et la loi sur la réduction de l’inflation aux Etats-Unis consacrent des milliards de dollars au financement de la transition énergétique.

Et les Etats ne sont pas les seuls à prendre ces mesures. Les entreprises procèdent elles aussi à des investissements durables, conscientes qu’il est important de se concentrer sur les objectifs de réduction du carbone à plus long terme. Et là où les capitaux iront, les opportunités d’investissement ne manqueront pas. Le renforcement de la collaboration entre secteurs public et privé va également contribuer à créer des opportunités d’investissement.

Accroître les flux financiers

Si l’on considère l’investissement durable à travers le prisme des ODD, le déficit de financement annuel des ODD est estimé à plus de 4.000 milliards de dollars américains*. Le rapport « Barème ODD » de M&G, produit annuellement par notre équipe Impact depuis 2020, révèle que l’ampleur actuelle des flux financiers destinés à la réalisation des ODD est insuffisante. La seule façon de combler ce fossé est l’intensification des actions et orientations des capitaux des secteurs public et privé vers la résolution des problèmes mondiaux de durabilité, tels que la sécurité alimentaire, l’inclusion sociale, la lutte contre les inégalités sanitaires, la perte de biodiversité et les déchets excessifs. L’issue de la récente COP27 a mis en évidence la portée de toutes ces problématiques et plus encore.

* « CEOs Explore Solutions to Bridge Annual USD 4.3 Trillion SDG Financing Gap », projet « SDG Knowledge Hub », de l’IISD. Si nous souscrivons aux ODD de l’ONU, nous ne sommes toutefois pas associés à l’ONU et nos fonds ne sont pas cautionnés par l’Organisation.