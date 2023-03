L’inclusion devient un thème clé pour les investisseurs

Plus d’un tiers des sociétés de gestion aux Etats-Unis (37 %) offrent ou conçoivent des produits qui couvrent des sujets de diversité, d’équité et d’inclusion. Un tiers des gammes de produits et des efforts de développement des gestionnaires d’actifs américains sont axés sur les thèmes du logement abordable ou du développement des communautés et du droit du travail. En termes d’investissements à impact, la diversité et l’inclusion (57%) et le développement économique des communautés (52%) sont les questions les plus importantes, avec plus de la moitié des gestionnaires d’actifs qui proposent des stratégies abordant ces thèmes. Dans le même temps, les détenteurs d’actifs outre-Atlantique donnent la priorité à ces thèmes sociaux pour leurs allocations de capital environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et d’impact. Les thèmes privilégiés sont: la santé (56 %), l’éducation (50 %), la diversité et l’inclusion (47 %) et le logement/développement des communautés (42 %). Les investisseurs américains accorderaient aussi de l’importance à la diversité et à l’inclusion dans le choix des sociétés de gestion, cherchant à allouer des actifs aux entreprises détenues par des femmes, des minorités raciales ou ethniques et autres groupes sous-représentés (par exemple les personnes LGBTQ+, les personnes handicapées et les anciens combattants) ou aux actifs stratégiques gérés par ces derniers. Plus d’un quart (28 %) des institutions ont dit avoir sélectionné un gestionnaire d’actifs diversifié, et 10 % ont envisagé d’en prendre un. Parmi les investisseurs institutionnels qui ont recruté un gestionnaire diversifié, 50 % estiment qu’ils allouent 10 % ou moins des actifs de leur portefeuille à ces gestionnaires.