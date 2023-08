L’immobilier de bureau francilien atteint un taux de vacance inédit

En progrès mais insuffisant. Le Spotlight Savills des tendances et perspectives du marché locatif des bureaux en Ile-de-France, dressé au 2ᵉ trimestre, a des accents moroses. Selon le groupe de conseil, l’activité transactionnelle a été un peu plus dynamique que sur le premier trimestre. Toutefois, les 420.974 m² placés (ventes et locations) entre avril et juin 2023 ne permettent pas de rattraper le retard accusé en début d’année. Avec 816.176 m² qui ont fait l’objet d’une transaction pour l’ensemble du premier semestre, la demande placée francilienne est en recul de 22 % sur un an.

Résultat, l’offre immédiate francilienne à fin juin frôle 4,5 millions de m² disponibles en bureaux, soit un niveau inédit, en hausse de 10 % sur un an, principalement alimentée par les libérations. Parallèlement, le taux de vacance atteint lui aussi un record de 8 % à la fin du deuxième trimestre 2023. Une moyenne qui cache une grande disparité d’une localisation à une autre. Savills pointe en effet une vacance de 2% dans Paris QCA (Quartier central des affaires) tandis que ce taux grimpe à 21,5 % dans la zone de Péri-Défense.

A deux vitesses

L’indice d’écoulement est également un indicateur révélateur des disparités observées au sein de la région francilienne. S’il est globalement en hausse sur l’ensemble des secteurs d’Ile-de-France à fin juin, des écarts importants subsistent. L’indice d’écoulement de Paris intra-muros, qui s’affiche à 8,5 mois, est en hausse d’un mois sur un trimestre. Celui de La Défense voit par exemple son indice passer de 41 à 45 mois.

Enfin, du côté des loyers prime, on atteint dans le quartier de Paris QCA 986 €/m2/an à juin. S’il reste en hausse de 3 % en tendance annuelle, il s’inscrit en baisse sur le premier semestre : - 2 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Savills souffle la possibilité d’y voir les premiers signes de fléchissement des valeurs locatives en Ile-de-France.

