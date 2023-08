Les vins toscans ont été les plus demandés par les investisseurs en vins fins au premier semestre 2023

Alors que la période de vendanges a débuté dans certaines régions, 2023 n’est pour l’instant pas un bon cru pour le marché des vins fins. Le Liv-ex, considéré comme la Bourse des vins, observe une baisse de ses principaux indices (Live-ex Fine Wine 50, Live-ex Fine Wine 100 et Live-ex Fine Wine 1000) de 8,8 à 9,1% depuis le début de l’année. « L'écart entre les performances du marché des vins fins et les gains observés dans les principales actions et indices boursiers soulève des questions sur les facteurs qui influencent la tendance à la baisse du marché des vins fins », observe le Live-ex.

A lire aussi:

Dans ce contexte morose pour les vins fins, certaines bouteilles ont néanmoins été plébiscitées par les investisseurs. C’est le cas du vin toscan Tiganello de Marchesi Antinori dont le cru 2019 a été le plus demandé sur le marché au cours du premier semestre 2023. Le prix de marché d’une caisse de 12 bouteilles de 75cl de ce vin se négociait, fin juin, à 1.240 livres sterling, soit environ 119 euros la bouteille. Le cru 2018 du Tiganello se classe, lui, en cinquième position du top 10 des vins les plus demandés sur la première moitié de 2023. La Toscane compte un troisième représentant, au deuxième rang du top 10, à savoir le Super Tuscan Sassiacaia de 2019.

A lire aussi:

A lire aussi:

Vins de Bordeaux et de Champagne se partagent le reste du classement. Quatre Bordeaux figurent dans la liste : Cos d’Estournel 2016, Château Lynch-Bages 2019, Château Mouton Rothschild 2016 et Château Pontet-Canet 2010). Côté champagnes, les bouteilles Bollinger, La Grande Année 2014 ainsi que les crus 2008 et 2014 de Cristal produits par la maison Louis Roederer se classent dans le top 10.

Cependant, en juillet, c’est un vin du Rhône qui a connu la plus forte augmentation de son prix sur le marché. A savoir le Château de Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Châteauneuf-du-Pape 2019, dont le prix a augmenté de 8,2 % d’un mois sur l’autre. Une caisse de 12 bouteilles de 75cl se négociait à 2.492 livres, soit 240 euros la bouteille.

A lire aussi: