Les fonds monétaires mènent à nouveau la danse de la collecte

Les vannes sont à nouveau grandes ouvertes. Les fonds monétaires ont collecté 70,6 milliards de dollars (65,6 milliards d’euros) nets entre le 1et et le 7 juin, selon le Flow Show, l'étude hebdomadaire de Bofa Merrill Lynch sur les flux des fonds d’investissement. Soit six fois plus que la semaine dernière. Les investisseurs sont également revenus sur les fonds obligataires, qui ont reçu 13,4 milliards de dollars (contre 1,1 milliard sept jours plus tôt). Ils ont en outre quelque peu réduit leur appétit pour les fonds actions, qui ont tout de même collecté 7,7 milliards de dollars.

Dans l’univers obligataire, ce rebond est nourri par seulement trois catégories de fonds : ceux de dettes d’entreprises investment grade (+4,1 milliards de dollars), ceux de dettes souveraines au nominal (+4,8 milliards), et ceux de dettes d’entreprises à haut rendement (+2,7 milliards).

Côté fonds d’actions, les investisseurs ont retiré 2,6 milliards de dollars nets des stratégies couvrant l’Europe, pour placer la même somme vers les émergents. Les fonds d’actions américaines n’ont capté que 0,5 milliard de dollars d’argent frais sur la semaine écoulée, portés uniquement par les stratégies de petites capitalisations (+3,7 milliards de dollars). Sur ce même marché, les investisseurs ont notamment retiré 3,4 milliards de dollars nets des fonds value, et 1,2 milliard des fonds tech, après une semaine de collecte positive historique.

