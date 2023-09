Les fonds italiens voient sortir près de 3 milliards d’euros en juillet

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont vu sortir 2,9 milliards d’euros en juillet, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des sociétés de gestion. La décollecte a été tirée par les fonds flexibles, qui ont vu sortir plus de 2 milliards d’euros et les fonds diversifiés, avec 1,3 milliard d’euros. Les fonds monétaires saignent de 1 milliard d’euros et les fonds actions sont dans le rouge avec 417 millions d’euros. Seule catégorie positive, les fonds obligataires ont enregistré des souscriptions nettes de 1,9 milliard d’euros.

En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, la décollecte s’élève à 3,8 milliards d’euros.

En termes de société de gestion, Poste Italiane est leader de la collecte avec 1,5 milliard d’euros levés sur le mois. La palme de la décollecte revient à Intesa Sanpaolo, avec plus de 2 milliards d’euros de rachats.