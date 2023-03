Les fonds immobiliers grand public cartonnent en 2022

Les chiffres publiés par L’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) confirment l’attractivité des fonds immobiliers en 2022. La collecte nette enregistrée par les SCPI, OPCI et les sociétés civiles à vocation immobilière progresse de 47% sur un an, pour atteindre 16,1 milliards d’euros. Le précèdent record de ces trois grandes catégories de fonds immobiliers était de 14,8 milliards d’euros en 2019. Les SCPI ont, à elles seules, enregistré une collecte nette de 10,1 milliards d’euros. Sur l’année, les supports à prépondérance «bureaux» ont capté 41 % de la collecte nette. De leurs côtés, les SCPI à stratégie diversifiée (29 %) devancent celles tournées «santé et éducation» (17 %). En revanche, les supports «hôtel, tourisme, loisirs» ont capté moins de 1% de la collecte nette annuelle. Fin décembre 2022, la capitalisation des SCPIatteint 89,6 milliards d’euros, en hausse de 14 % sur un an.