Les fonds d’Odey transférés à des sociétés tierces ont vu leurs encours diminuer

Les trois sociétés de gestion qui vont hériter de la majorité des fonds d’Odey Asset Management et de sa filiale Brook Asset Management vont recevoir des encours bien moins importants qu’avant l’éclatement du scandale Crispin Odey, selon une analyse réalisée par Investment Week. Dix fonds vont être transférés à Lancaster Investment Management, SW Mitchell Capital et Green Ash Partners. Entre le 7 juin, date de publication de l’enquête du Financial Times qui a révélé les agissements supposés de Crispin Odey, et le 28 juillet, les encours des fonds transférés à Lancaster IM sont descendus de 942,7 millions de livres à 600,8 millions. Entre les mêmes dates, les actifs des fonds qui seront repris par SW Mitchell Capital ont fondu de 1 milliard de livres à 773,3 millions. Enfin, le fonds qui sera confié à Green Ash Partners, Odey Special Situations, a vu ses encours chuter de 63 millions à 26,4 millions de livres.

