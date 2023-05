Les fonds d’actions américaines décollectent 8,7 milliards de dollars nets sur la semaine écoulée

Les fonds d’actions américaines ont connu un petit trou d’air en matière de collecte. Entre le 11 et le 17 mai, ils ont rendu 8,7 milliards de dollars (8,1 milliards d’euros) à leurs porteurs de parts, pour leur cinquième semaine de décollecte d’affilée, selon le Flow Show, l'étude hebdomadaire de Bofa Merrill Lynch sur les flux des fonds d’investissement. Ces retraits ont pénalisé la catégorie des fonds actions dans son ensemble, puisqu’elle a, en tout, décollecté 7,7 milliards de dollars. Les fonds monétaires continuent, eux, à attirer les investisseurs, avec 25,1 milliards de dollars de collecte nette. Depuis le début de l’année, ils ont reçu 740 milliards de dollars, notamment en raison de la crise bancaire aux Etats-Unis. Enfin, les fonds obligataires ont reçu 5,6 milliards de dollars nets, grâce aux fonds de dettes souveraines et de dettes d’entreprises investment grade.

A lire aussi:

Dans l’univers des fonds actions, les retraits se sont concentrés sur les fonds de grandes capitalisations américaines (-7,7 milliards de dollars) et de value (-2,5 milliards). Si le reste des sous-catégories actions américaines n’a pas connu de flux particulièrement saillants, les investisseurs ont tout de même placé 1,1 milliard net dans les fonds tech. Dans le reste du monde, ils ont notamment rajouté 3,3 milliards de dollars nets dans les fonds d’actions émergentes, et retiré 2 milliards des fonds d’actions européennes.

Côté fonds obligataires, deux catégories ont attiré la majorité des flux : les fonds de dettes d’entreprises investment grade (+4,9 milliards de dollars), et les fonds de dettes souveraines (+4,3 milliards). A l’inverse, les fonds de dettes bancaires ont rendu 1,3 milliard de dollars, sous la pression du contexte actuel. Les fonds de dettes souveraines indexées à l’inflation ont, eux, connu leur 38ème semaine de décollecte, avec -0,3 milliard net.