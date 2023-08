L’Efama prône la flexibilité sur les politiques de remboursement des Eltif

Richard Klijnstra quitte Van Lanschot Kempen où il aura passé dix-sept ans. Il était le responsable de l’équipe actions durables de Van Lanschot Kempen Investment Management entre août 2016 et septembre 2022. Depuis septembre, il ne travaillait plus qu’à mi-temps, en tant que gérant de portefeuilles actions durables, afin de se reconvertir dans domaine de la santé. Son profil Linked-In mentionne qu’il est infirmer en formation. Par le passé, Richard Klijnstra avait travaillé plus de sept ans chez Fortis Investments, en tant que gérant crédit.