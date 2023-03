Le SEC s’inquiète au sujet de Rokos

Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Fidelity sont les grands gagnants de la ruée des investisseurs vers les fonds monétaires américains ces deux dernières semaines, rapporte le Financial Times. La faillite de deux banques régionales aux Etats-Unis et le sauvetage de Credit Suisse ont suscité des craintes sur la sécurité des dépôts bancaires. Les fonds monétaires américains de Goldman ont attiré près de 52 milliards de dollars (+13 %) depuis le 9 mars, le jour avant que la Silicon Valley Bank soit reprise par les autorités américaines. Les fonds de JPMorgan ont reçu près de 46 milliards et Fidelity a enregistré des souscriptions d’environ 37 milliards, selon les données d’iMoney Net de vendredi matin.