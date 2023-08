Le patron d’Abrdn estime que fermer les fonds GARS était une bonne chose

Stephen Bird, le patron d’Abrdn, a déclaré dans une interview à Financial News que fermer la stratégie GARS (Global Absolute Return Strategy) avait été la bonne décision à prendre. Cette stratégie autrefois très populaire et qui a constitué pendant un temps l’un des plus gros fonds du Royaume-Uni a vu ses actifs s’effondrer en raison de mauvaises performances. Elle a été fusionnée dans d’autres fonds en juillet. Le dirigeant a également déclaré que sa société était encore en quête d’acquisitions.

