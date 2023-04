Le label ISR a peu d’effet sur le climat, selon la Banque de France

Le label « ISR » (investissement socialement responsable) ne garantit pas à l’épargnant d’investir dans un fonds meilleur pour le climat qu’un fonds non labellisé. Alors que la plateforme des investisseurs institutionnels du FIR a annoncé son retrait du comité de promotion du label ISR (Investissement Socialement Responsable), la Banque de France présente une note d’analyse critique sur le label « ISR » et son impact sur le climat, dans son «Bloc-notes Eco».

L’étude se concentre sur l’intensité carbone de près de 1.200 fonds actions dont 269 sont labellisés ISR. L’intensité carbone donne une moyenne pondérée des intensités carbone des entreprises investies, exprimées en tonnes de CO2 par chiffre d’affaires. Elle permet « de déterminer dans quelle mesure un euro investi dans ce portefeuille aboutit à financer des entreprises plus ou moins vertes ».

L’étude montre que les fonds labelisés présentent en moyenne des intensités carbone inférieures de 14% par rapport aux fonds non labellisés pour les scopes d’émissions 1 et 2 (émissions directes des entreprises). La différence demeure donc relativement faible et derrière la moyenne, se révèlent d’importantes disparités. Les fonds ISR ont tendance à écarter les émetteurs les plus polluants, mais au-delà, la distribution du portefeuille par niveau d’intensité carbone des investissements est très similaire entre les fonds labellisés et les fonds non labellisés. « Si l’on retire les 10 % des investissements les plus polluants – ils représentent un peu plus de 80 % du contenu carbone des investissements – les intensités carbones entre labellisés et non labellisés sont égales », révèle l’étude.

Un label ISR généraliste



Ensuite, tous les fonds ISR ne se valent pas entre eux et on retrouve une distribution des fonds ISR en fonction de l’intensité carbone moyenne de leur portefeuille, assez proche de celle des fonds non labelisés. Ainsi, « un euro pris au hasard dans le capital consolidé des fonds labélisés a 40 % de risque d'être «moins vert» qu’un euro pris dans le capital des fonds non labélisés ». Du point de vue d’un investisseur, en prenant un fonds labélisé et un fonds non labélisé au hasard, « il y a 47 % de risque que le fonds labélisé soit « moins vert » que celui non labélisé », rend compte l’étude.

En revanche, avec le label, l’épargnant a trois fois moins de risques de choisir un fonds très néfaste pour le climat. « C’est seulement à l’extrémité haute de la distribution, c’est-à-dire en évinçant les fonds les plus polluants, que la labellisation semble avoir le plus d’effet », souligne l’étude. « Ce résultat est cohérent avec la vocation généraliste d’un label mettant en avant la notion de « responsabilité », mais ne correspond pas nécessairement à la perception du public quant au principe d’une labélisation reconnaissant une forme « d’excellence », concluent les auteurs de l’étude.

Un parti pris assumé par le comité du label ISR. « Le label ISR n’est pas un label climat, le référentiel actuel ne contient même pas le mot. C’est un label généraliste ESG et on ne peut pas lui reprocher de faire ce pourquoi il est fait », expliquait à L’Agefi Michèle Pappalardo, présidente du comité du label ISR, en fin d’année. Après avoir formulé ses recommandations d’évolutions en octobre dernier, le comité du label ISR doit ouvrir une consultation en avril sur le nouveau projet de cahier des charges, et présenter sa version définitive d’ici à l’été.

