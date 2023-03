Le hedge fund Modulo va rendre de l’argent à FTX

La plateforme en faillite de crypto-monnaie FTX a conclu un accord pour récupérer plus de 400 millions de dollars en espèces auprès du hedge fund Modulo Capital, retirant 97% de l’argent que les sociétés FTX ont envoyé au fonds spéculatif en 2022, selon des documents judiciaires déposés mercredi et vus par Reuters. Modulo, basé aux Bahamas, a accepté de payer 404 millions de dollars en espèces et de renoncer à ses droits sur 56 millions de dollars d’actifs détenus sur la plateforme de crypto-monnaies de FTX.

Le fonds spéculatif affilié à FTX, Alameda Research, a envoyé 475 millions de dollars à Modulo dans une série de transferts à partir de mai 2022, à une époque où FTX perdait de l’argent et se dirigeait vers la faillite, selon les documents déposés au tribunal.