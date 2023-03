Le hedge fund Element veut réduire ses actifs après des pertes

Element Capital, l’un des plus gros hedge funds macro au monde avec environ 12 milliards de dollars d’actifs, prévoit de réduire sa base d’actifs afin d’améliorer sa performance après une série de faibles rendements, a appris le Financial Times. Il a notamment perdu 9,6 %, soit plus de 1 milliard de dollars, dans le rally le mois dernier. Element va permettre aux investisseurs de sortir de son fonds plus facilement que d’habitude en assouplissant les conditions de rachats.