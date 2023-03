Le gérant indien UTI AM s’installera bientôt à Paris

United Trust of India (UTI) Asset Management va bientôt s’installer à Paris afin de distribuer ses fonds d’investissement en Europe, selon Finascope. La filiale européenne de la société de gestion indienne mène la démarche pour obtenir un agrément de société de gestion de portefeuille auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).