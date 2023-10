Le cofondateur de Three Arrows envoyé en prison

Su Zhu, le co-fondateur de Three Arrows, le hedge fund crypto ayant fait faillite, a été emprisonné pour quatre mois pour ne pas avoir coopéré avec les enquêteurs, rapporte le Financial Times, citant son liquidateur. L’homme avait été arrêté à l’aéroport de Changi plus tôt dans la journée alors qu’il essayait de quitter le pays.

