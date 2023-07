Lars Windhorst : la Haute Cour de Londres décide du gel de ses avoirs à hauteur de 150 millions d’euros

Lars Windhorst a été frappé d’une ordonnance de gel de 150 millions d’euros par la Haute Cour de Londres, indique le Financial TImes. Selon le journal, cette décision accroît les risques juridiques auxquels est confronté le financier allemand, qui tente de repousser les actions en justice de plusieurs créanciers lésés. L’ «injonction de gel» prononcée cette semaine à l’encontre de Windhorst fait suite à une demande du magnat norvégien du transport maritime Kristian Siem et de ses sociétés, qui sont impliqués dans un litige de longue date contre le financier au sujet de montants liés à une série de transactions obligataires qu’ils affirment que Windhorst n’a pas payées.

L’ordonnance du tribunal stipule que M. Windhorst «ne doit pas» retirer des actifs d’Angleterre et du Pays de Galles «jusqu'à une valeur de 150 millions d’euros» ou «de quelque manière que ce soit, céder, traiter ou diminuer la valeur de ses actifs, qu’ils se trouvent ou non en Angleterre et au Pays de Galles, jusqu'à concurrence de la même valeur».