L’ancien directeur général de Schroders rejoint Sienna IM

Le conseil d’administration de Sienna Investment Managers (Sienna IM) a élu Michael Dobson président non exécutif, à compter du 20 septembre. Ancien directeur général, puis président de Schroders, Michael Dobson succède dans ses nouvelles fonctions à Ian Gallienne, CEO de GBL, qui reste membre du conseil d’administration.

Agé de 71 ans, Michael Dobson apporte à Sienna IM quarante ans d’expérience de leadership dans les services financiers et au sein de conseils d’administration. Après une carrière de dirigeant dans la City, Michael Dobson est président non exécutif du groupe immobilier britannique Berkeley depuis mi-2022. Auparavant, il a été directeur général de Schroders plc de 2001 à 2016, puis son président jusqu’en avril 2022. Avant cela, il a occupé des postes de direction à la Deutsche Bank AG, notamment comme directeur de la gestion d’actifs monde, directeur de la banque d’investissement mondiale et membre du conseil d’administration, ainsi qu’au sein de Morgan Grenfell Group PLC.