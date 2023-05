L’ancien chef économiste d’abrdn rejoint la Banque centrale d’Australie

Jeremy Lawson, ancien économiste en chef d’abrdn et directeur de l’abrdn Research Institute, va rejoindre la Reserve Bank of Australia en août prochain, selon une annonce sur LinkedIn. Il deviendra directeur adjoint du département international, après avoir démarré sa carrière comme économiste au sein de la banque centrale australienne entre 2001 et 2008. Il a quitté ses fonctions chez abrdn début mars, afin de retourner en Australie, son pays natal.

Jeremy Lawson travaillait chez abrdn (auparavant Aberdeen Standard Investments) depuis 2013 comme économiste en chef, avant de prendre la responsabilité de la direction de l’institut de la recherche en 2018. Auparavant, il a occupé le poste d’économiste senior chez BNP Paribas à New York entre 2011 et 2013, et à l’OCDE (l’Organisation de coopération et de développement économiques) à Paris entre 2008 et 2010.