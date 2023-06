La société de gestion Ecofin va distribuer ses fonds en Italie

Dans une interview aux Echos, Valérie Baudson, la directrice générale d’Amundi, affirme que son groupe souhaite conserver son leadership et « continuer de figurer parmi les dix premiers groupes de gestion mondiaux, seul européen parmi neuf américains ». Pour cela, la dirigeante indique vouloir continuer de gagner des parts de marché en Europe et en Asie, et renforcer les activités à plus forte croissance, comme la gestion passive et les actifs réels. La deuxième priorité est de rester leader dans l’investissement responsable. Le développement de la technologie arrive ensuite, avec un objectif de 150 millions d’euros de revenus à horizon 2025, contre 50 millions aujourd’hui. Enfin, « nous allons poursuivre notre politique de croissance externe » dit-elle. Valérie Baudson estime par ailleurs que la décision de la Commission européenne de ne pas interdire complètement les rétrocessions « est une bonne nouvelle pour les épargnants ».