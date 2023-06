La Française REM monte en puissance dans l’immobilier de Santé

C’est l’actif immobilier dans l’air du temps. Après le rachat en mars dernier de la participation d’Icade dans Icade santé par Primonial REIM, c’est au tour d’une autre maison de gestion La Française Real Estate Managers (REM) d’annoncer sa nouvelle stratégie dans le secteur. Le spécialiste immobilier a acquis pour plus de 120 millions d’euros (acte en mains) un portefeuille de cinq cliniques auprès du groupe Elsan. Cette opération de Sale & Leaseback permet à l’acteur de référence dans l’hospitalisation privée en France de céder son immobilier d’exploitation pour en devenir locataire.

Le portefeuille qui comprend 3 centres de soins médicaux et de réadaptation (SMR) et 2 cliniques spécialisées en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) intégralement loués à Elsan dans le cadre de baux longs est ainsi logé dans les SCPI du groupe : LF Avenir Santé et Epargne Foncière. Un rachat qui en annonce bien d’autres. « L’acquisition de ce portefeuille de cinq cliniques marque le début d’un partenariat qui s’inscrira dans la durée avec Elsan et nous comptons bien réitérer ce genre d’opération ensemble », déclare Jérôme Valade, responsable de l’immobilier de santé au sein de La Française REM.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, les deux parties prenantes s’engagent à mettre en place un fonds de modernisation pour les établissements rachetés. Abondé conjointement à parts égales par l’exploitant (Elsan) et le bailleur (La Française REM), ce fonds permettra de contribuer au financement des projets de modernisation et d’amélioration à la fois des conditions d’accueil et des performances énergétique et environnementale pour tous les actifs concernés.