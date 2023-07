La fondation de Soros réduit ses effectifs

L’Open Society Foundations, l’organisation caritative de George Soros qui pèse 25 milliards de dollars, va réduire ses effectifs d’environ 40 %, rapporte le Wall Street Journal, citant une porte-parole de la fondation.

La fondation, l’un des principaux bailleurs de fonds des causes progressistes, est désormais dirigée par Alex, le fils de Soros, âgé de 37 ans. La fondation a décidé de réduire ses effectifs pour devenir une organisation plus souple il y a plusieurs mois, et cette décision n’est pas liée à la récente ascension d’Alex au sommet de l’empire Soros, selon des sources proches du dossier. Elle est plutôt liée au fait que l’Open Society Foundations est devenue trop grande et trop lourde.

OSF, qui est soutenue par George Soros, le légendaire investisseur, philanthrope et cible de la droite, emploie actuellement autour de 800 personnes dans 18 bureaux à travers le monde. Elle verse environ 1,5 milliard de dollars par an à des groupes tels que ceux qui soutiennent les droits de l’homme et aident à construire des démocraties. OSF ne devrait pas réduire ses activités ou son soutien à diverses causes.