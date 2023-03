La Financière Responsable passe sous le contrôle de l’assureur Mapfre

Cinq ans après son entrée au capital de La Financière responsable, l’assureur espagnol Mapfre en prend le contrôle. Le groupe a annoncé ce 27 février être monté à hauteur de 51% de la boutique de gestion présidée et rachetée par Olivier Johanet en 2010, contre 25% auparavant. «Cette montée au capital était prévue contractuellement dès le départ. Elle devait avoir lieu en 2020 mais avec la crise Covid, nous avons trouvé d’un commun accord qu’il valait mieux repousser», explique à Newsmanagers Olivier Johanet.

La Financière Responsable est une société de gestion dédiée à l’investissement socialement responsable (ISR) depuis sa création en 2008. Elle gérait environ 540 millions d’euros à fin 2022, tant en fonds qu’en délégation de gestion, après un pic atteint en 2021 autour de 600 millions d’encours.

Dans l’opération, Olivier Johanet a été le seul à céder du capital. Stéphane Prevost, le directeur général, en a profité aussi pour se renforcer et monter à hauteur de 15% tandis qu’Olifan, un réseau de conseillers en gestion de patrimoine, est monté à hauteur de 8%.

La méthode de gestion de La financière Responsable, fondée notamment sur deux bases de données extra-financières propriétaires, lui ont permis de voir son fonds phare LFR Euro Développement Durable ISR évoluer en article 9 selon la réglementation SFDR sur les publications extra-financières.

La société a créé avec Mapfre, le fonds «LFR Inclusion Responsable ISR», lui aussi classé Article 9 au sens de la règlementation SFDR. Il investit dans les entreprises les plus engagées dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Un fonds miroir, Mapfre Inclusion Responsable, est actuellement distribué en Espagne dans le réseau de Mapfre. La Financière Responsable gère aussi la sélection ESG et la partie actions du fonds flexible «Mapfre Capital Responsable»

Mapfre détient une filiale de gestion, Mapfre AM, qui revendique la place de premier asset manager non bancaire espagnol, avec plus de 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Actuellement, sa capacité de distribution couvre l’Espagne, l’Europe et l’Amérique Latine. Son responsable de l’investissement, Jose Luis Jimenez Guajardo-Fajardo, avait indiqué en 2021 vouloir faire d’autres acquisitions en France.

Selon Olivier Johanet, Mapfre ne devrait pas monter davantage au capital, l’assureur «souhaitant que l’autonomie de La Financière Responsable soit préservée comme cela a fonctionné ces dernières années. Nous aviserons donc en fonction des nécessités et des évolutions», conclut-il.