La collecte nette des fonds actions depuis le début de l’année est nulle

Zéro. A force de petits retraits hebdomadaires ces derniers mois, la collecte nette des fonds actions depuis le début de l’année est retombée au point de départ, selon le Flow Show, l'étude hebdomadaire de Bofa Merrill Lynch sur les flux des fonds d’investissement. Sur la même période, les fonds monétaires ont, eux, accumulé 756 milliards de dollars (705 milliards d’euros), et les fonds obligataires 152 milliards, dont 101 milliards rien que pour les fonds de dettes d’entreprises investment grade.

Sur la semaine du 18 au 24 mai, les flux se sont principalement orientés, à nouveau, vers les fonds monétaires (23,1 milliards de dollars). Les fonds obligataires ont reçu 9,5 milliards de dollars nets, tandis que les fonds actions ont rendu 3,9 milliards de dollars.

Dans l’obligataire, les investisseurs ont privilégié les fonds de dettes d’entreprises investment grade (+8,2 milliards de dollars), et les fonds de dettes souveraines (+4,9 milliards). De l’autre côté du spectre, seuls les fonds de dettes souveraines indexées à l’inflation ont enregistré une décollecte supérieure à un milliard de dollars, avec -1,2 milliard.

Sur les actions, aucune géographie n’est épargnée par les retraits : les fonds d’actions US ont rendu 1,5 milliard de dollars, les fonds d’actions européennes 1,9 milliard, ceux sur les titres japonais 1,2 milliard, et ceux exposés aux émergents 0,7 milliard. Dans l’univers des actions américaines, seul un segment a véritablement décollecté. Il s’agit des fonds value, qui ont rendu 5,2 milliards de dollars à leurs porteurs de parts. Aucun autre type de stratégie n’a enregistré de flux supérieurs à plus ou moins un milliard de dollars.