La collecte hebdomadaire des fonds monétaires connaît un net ralentissement

L’empressement des investisseurs à placer leur cash sur des fonds monétaires s’est un peu tari selon l'étude hebdomadaire de Bofa Merrill Lynch sur les flux des fonds d’investissement. Entre le 4 et le 10 mai, ces véhicules ont enregistré une collecte nette de 13,8 milliards de dollars (12,7 milliards d’euros), en baisse de 77% par rapport la semaine dernière. Le montant total de la collecte des fonds monétaires depuis le début de l’année s’approche tout de même de 715 milliards de dollars.

Dans l’obligataire (+6,3 milliards de dollars nets), les investisseurs ont une nouvelle fois privilégié les fonds de dettes souveraines (+6,3 milliards) et de dettes d’entreprises investment grade (+2,8 milliards). Ils ont également placé 1,8 milliard dans les fonds de dettes d’entreprises high yield, tandis que les fonds de dettes bancaires ont connu, sans surprise, leur seizième semaine de decollecte consécutive (-0,7 milliard).

Les fonds actions ont connu une petite semaine avec seulement 2 milliards de dollars nets de collecte. Les flux se sont dirigés vers les stratégies émergentes (+4,1 milliards de dollars) et Japon (+0,8 milliard). Les fonds d’actions européennes ont rendu 2,2 milliards de dollars et ceux d’actions américaines 2,7 milliards. Sur ce dernier univers, les investisseurs se sont séparés de parts de fonds value (-3,1 milliards), petites capitalisations (-2,1 milliards), financières (-2,1 milliards), et croissance (-1,1 milliard). Ils ont en même temps placé 3,8 milliards de dollars nets dans les fonds tech et 3,5 milliards dans les fonds de grandes capitalisations.