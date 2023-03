Jupiter vend Starling Bank et exclut les valeurs non cotées de ses portefeuilles

Jupiter Asset Management a vendu sa participation dans la banque digitale Starling et a mis en place de nouvelles règles pour que ses fonds ouverts n’investissent plus dans les sociétés non cotées, afin de réduire les risques pour les investisseurs, rapporte le Financial Times. La société de gestion a signé un accord avec des investisseurs institutionnels pour se délester de sa participation dans Starling, selon une lettre de Jupiter à ses clients lue par le FT. La part se monte à 6 % du fonds Jupiter UK Mid Cap. Jupiter détient aussi des titres de cette banque dans quelques autres produits.