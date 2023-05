Julius Baer nomme un directeur commercial pour les intermédiaires suisses germanophones et italophones

Julius Baer a annoncé ce lundi la nomination de Marcel Suhner au poste de directeur commercial pour les intermédiaires financiers de la Suisse germanophone et italophone. Il remplace à ce poste Michel Yigit, qui a récemment quitté l’entreprise pour LGT.

Marcel Suhner travaille pour la banque depuis 2015, et dirigeait la distribution auprès des intermédiaires européens depuis 2016. Auparavant, il a travaillé chez UBS et Credit Suisse. Ses responsabilités actuelles vont être reprises par interim par David Reymond, directeur des intermédiaires pour les régions Asie-Pacifique et Europe-Moyen Orient et Afrique.