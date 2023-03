Impax AM recrute une ex-gérante de Mirova

Amber Fairbanks va rejoindre Impax Asset Management comme gérante de portefeuille, a-t-elle annoncé sur LinkedIn. Elle doit prendre la gestion d’une nouvelle stratégie, précise Citywire.

Elle travaillait précédement chez Mirova (2018-2022), où elle a notamment géré les fonds Mirova International Sustainable Equity, US Sustainable Equity et Global Sustainable Equity funds. Par le passé, elle a géré des fonds ESG pendant onze ans chez Zevin AM, et a été analyste actions chez JL Kaplan et Delta Partners.