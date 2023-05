Goldman Sachs veut croître dans la gestion d’actifs en Italie

L'Agefi

La société de gestion britannique Ruffer ouvre son premier bureau aux Etats-Unis, rapporte le Financial Times. Fondée il y a trente ans, la société s’adresse principalement aux clients privés, organisations caritatives, family offices et institutions au Royaume-Uni, en Europe et en Australie. Mais elle a déjà levé près de 1 milliard de dollars auprès de fonds de pension, fondations et fonds de dotation aux Etats-Unis, sur plus de 30 milliards de dollars d’actifs. Ruffer va ouvrir ses bureaux à New York avec l’ambition de quadrupler les actifs gérés pour des clients américains sur les prochaines années.