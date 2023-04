Goldman Sachs AM investit dans des stations balnéaires en Grèce

Goldman Sachs vient d’investir entre 150 et 200 millions d’euros dans trois stations balnéaires dans le Nord de la Grèce, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. L’objectif est de rénover les hôtels, qui sont actuellement fermés, et de les ouvrir à la clientèle au cours des deux prochaines années. La banque américaine est à la recherche d’autres propriétés, en Grèce et ailleurs, et développe une marque qu’elle pourrait utiliser pour les réunir, selon les sources du WSJ. Cet investissement vient du département gestion d’actifs de la banque, qui a financé l’opération avec l’argent de Goldman et celui des clients de ce pôle.