GAM se dépêche de trouver un acquéreur avant ses résultats

Le groupe américain de gestion d’actifs BlackRock a annoncé jeudi la prise d’une participation majoritaire au capital de la société canadienne Environmental 360 Solutions (E360S), spécialisée dans la gestion des déchets. Cette participation, dont le montant n’a pas été dévoilé, a été acquise auprès des propriétaires de la société, notamment Oaktree Capital Management, le groupe de private equity Almada et OPTrust, fonds de retraite des fonctionnaires de l’Ontario. E360S assure la collecte et le recyclage des déchets et certains services associés dans cinq provinces du Canada. Le fonds de croissance des entreprises canadiennes a augmenté sa participation dans le cadre de cette transaction et le fondateur de l’entreprise, Donato Ardellini, continuera à la diriger en demeurant un actionnaire significatif à son capital.