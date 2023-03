GAM nomme un responsable de sa gestion systématique

La société de gestion Suisse GAM vient de nommer Chris Longworth responsable de GAM Systematic. L’intéressé avait intégré la société en 2010.

Parallèlement, Danny Dhingra rejoindra l’équipe Systematic Core Macro, sous la responsabilité de Chris Longworth. Danny Dhingra travaille chez GAM depuis 2016. Il continuera à diriger la stratégie GAM Systematic Commodities en tant que gérant.

Guglielmo Mazzola, responsable spécialistes d’investissements systématiques, sera désormais directement rattaché à Chris Longworth.

L'équipe GAM Systematic est composée de scientifiques qui recherchent et testent constamment de nouveaux modèles et de nouvelles approches, apportant leur soutien à Core Macro, un portefeuille diversifié, multi-stratégies et multi-actifs.